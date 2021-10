Emirati Arabi, risorse idriche: l’Università di Sassari all’Arab Water Forum di Dubai (Di domenica 3 ottobre 2021) Nei giorni scorsi si è tenuto a Dubai il quinto Arab Water Forum, l’appuntamento più importante di discussione e aggiornamento sulla gestione delle risorse idriche delle comunità arabe. Sulla scorta dello slogan “Arab Water Security for Peace and Sustainable Development”, gli oltre 800 partecipanti al Forum hanno affrontato temi come la sicurezza idrica, la cooperazione transfrontaliera e l’uso della risorsa acqua per lo sviluppo sostenibile. Il Nucleo di Ricerca sulla Desertificazione (NRD-UNISS; en.uniss.it/nrd) dell’Università di Sassari, in collaborazione con l’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari e l’International Water Management Institute, ha organizzato il tavolo tematico “Water Security in ... Leggi su ildenaro (Di domenica 3 ottobre 2021) Nei giorni scorsi si è tenuto ail quinto Arab, l’appuntamento più importante di discussione e aggiornamento sulla gestione delledelle comunità arabe. Sulla scorta dello slogan “ArabSecurity for Peace and Sustainable Development”, gli oltre 800 partecipanti alhanno affrontato temi come la sicurezza idrica, la cooperazione transfrontaliera e l’uso della risorsa acqua per lo sviluppo sostenibile. Il Nucleo di Ricerca sulla Desertificazione (NRD-UNISS; en.uniss.it/nrd) deldi, in collaborazione con l’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari e l’InternationalManagement Institute, ha organizzato il tavolo tematico “Security in ...

