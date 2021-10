Elezioni regionali in Calabria: senza cultura non si vince (Di domenica 3 ottobre 2021) Il clima è rovente qui in Calabria, lo è stato per tutta l’estate. In primo luogo per gli incendi, che hanno divorato e devastato l’Aspromonte, al costo di cinque vite umane oltre a vari feriti e un ammontare inqualificabile di flora e fauna persa. Ci vorranno decenni perché le cicatrici carbonizzate scompaiano dalla montagna. Ci vorranno invece poche settimane, quelle che ci separano dal cuore dell’autunno, per scoprire se il terreno arido e impoverito sarà in grado di resistere alle piogge, o crollerà su strade e insediamenti umani, come già troppo spesso è capitato in passato. Un collettivo di artisti, di cui ho il piacere di fare parte, ha appena lanciato una canzone che ha lo scopo di raccogliere fondi e, soprattutto, attenzione su questo fronte aperto e dolente, in modo che il dramma dell’Aspromonte non venga velocemente dimenticato. Da chi, nel periodo più caldo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 ottobre 2021) Il clima è rovente qui in, lo è stato per tutta l’estate. In primo luogo per gli incendi, che hanno divorato e devastato l’Aspromonte, al costo di cinque vite umane oltre a vari feriti e un ammontare inqualificabile di flora e fauna persa. Ci vorranno decenni perché le cicatrici carbonizzate scompaiano dalla montagna. Ci vorranno invece poche settimane, quelle che ci separano dal cuore dell’autunno, per scoprire se il terreno arido e impoverito sarà in grado di resistere alle piogge, o crollerà su strade e insediamenti umani, come già troppo spesso è capitato in passato. Un collettivo di artisti, di cui ho il piacere di fare parte, ha appena lanciato una canzone che ha lo scopo di raccogliere fondi e, soprattutto, attenzione su questo fronte aperto e dolente, in modo che il dramma dell’Aspromonte non venga velocemente dimenticato. Da chi, nel periodo più caldo ...

