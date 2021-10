Elezioni Napoli 2021: l'affluenza alle 19 in tutte le municipalità (Di domenica 3 ottobre 2021) Napoli, 3 ottobre 2021 " alle ore 19 nel capoluogo partenopeo, dove oggi i cittadini sono chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco e per rinnovare il consiglio comunale della città, si è ... Leggi su quotidiano (Di domenica 3 ottobre 2021), 3 ottobreore 19 nel capoluogo partenopeo, dove oggi i cittadini sono chiamatiurne per scegliere il nuovo sindaco e per rinnovare il consiglio comunale della città, si è ...

