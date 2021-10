Elezioni in Campania | l' affluenza alle 19 | fuga dalle urne | Napoli al 25 | 44%

Advertising

ultimora_pol : #Elezioni #Italia #Amministrative #Campania #Salerno #MaratonaUltimora Dato definitivo affluenza ore 19 a Salerno: 32,23% @ultimora_pol - ultimora_pol : #Elezioni #Italia #Amministrative #Campania #Benevento #MaratonaUltimora Dato definitivo affluenza ore 19 a Benevento: 41,75% @ultimora_pol - ultimora_pol : #Elezioni #Italia #Amministrative #Campania #Napoli #MaratonaUltimora Dato definitivo affluenza ore 19 a Napoli: 25,44% @ultimora_pol - ultimora_pol : #Elezioni #Amministrative #Campania #Napoli #MaratonaUltimora Domenico #Mascari, candidato con Bassolino, ha posta… - pietrofortidocx : Il dato più importante di tutta la fanfara è, non a caso, un dato storico. Questa destra può vincere le prossime el… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Campania

LA SCELTAcomunali, solo due detenuti in tutta lachiedono... L'autore del messaggio vocale, inoltre, specifica che 'non vi sto dicendo che voi siete obbligati a votarci' ma che '...... a seguire 324 ine 314 in Emilia - Romagna . (agg. di Silvana Palazzo) Covid diventa a trasmissione aerea?/ NYT: "Virus sta evolvendo, ora il droplet..." LIVEcomunali 2021: ...Il candidato Domenico Masciari, candidato nella lista Bassolino per le elezioni comunali di Napoli, ha postato sui social network una foto scattata in cabina elettorale nella quale si legge la prefere ...Elezioni a Salerno Roberto Celano ha annunciato che consegnerà un audio in cui un titolare di un ente legato al Comune ...