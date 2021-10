Elezioni Germania, cambiano gli equilibri Ue: Ppe fuori dai principali governi europei. Socialisti puntano all’incasso alle elezioni di midterm (Di domenica 3 ottobre 2021) Gli equilibri in Germania cambieranno sicuramente, ma nel caso in cui alla cancelleria di Berlino salisse, come ormai appare scontato, il candidato della Spd Olaf Scholz anche in Europa i rapporti di forza tra i vari gruppi del Parlamento europeo e in particolar modo all’interno del Consiglio Ue subiranno importanti cambiamenti. Soprattutto se si osserva la situazione dal punto di vista del Partito Popolare Europeo. Il gruppo più importante all’interno della Plenaria di Strasburgo, con i suoi 177 deputati, diventa incredibilmente debole all’interno dell’organo dove le proposte della Commissione o del Parlamento sulle politiche dell’Unione europea cercano il via libera definitivo: il Consiglio Ue composto dai 27 capi di Stato e di governo dei Paesi membri. In caso di nomina di Scholz come cancelliere tedesco, il Ppe non avrebbe più alcun capo di Stato o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 ottobre 2021) Gliincambieranno sicuramente, ma nel caso in cui alla cancelleria di Berlino salisse, come ormai appare scontato, il candidato della Spd Olaf Scholz anche in Europa i rapporti di forza tra i vari gruppi del Parlamento europeo e in particolar modo all’interno del Consiglio Ue subiranno importanti cambiamenti. Soprattutto se si osserva la situazione dal punto di vista del Partito Popolare Europeo. Il gruppo più importante all’interno della Plenaria di Strasburgo, con i suoi 177 deputati, diventa incredibilmente debole all’interno dell’organo dove le proposte della Commissione o del Parlamento sulle politiche dell’Unione europea cercano il via libera definitivo: il Consiglio Ue composto dai 27 capi di Stato e di governo dei Paesi membri. In caso di nomina di Scholz come cancelliere tedesco, il Ppe non avrebbe più alcun capo di Stato o ...

