Elezioni Comunali | l’affluenza alle 23 è al 41% Grandi città sotto la media | Milano al 37% | Roma al 36% | Napoli al 33%

Advertising

fanpage : #ElezioniAmministrative2021, un audio inquietante diffuso a Salerno:'Sappiamo dove voti' - you_trend : ? Perché facciamo i confronti col referendum 2020 e con le comunali 2016? ???? Il confronto col referendum 2020 è ut… - ciropellegrino : #Elezionicomunali2021 #Arzano, vicino ai seggi esponenti dei clan: identificati dalle forze dell’ordine - infoitinterno : Elezioni Comunali Napoli 2021: alle 23 ha votato oltre il 33% degli aventi diritto - infoitinterno : Elezioni comunali 2021: a Roma e Torino i ballottaggi saranno un test nazionale -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Comunali

Si vota per il rinnovo di 1.192 amministrazioni, per le suppletive della Camera e per le regionali in Calabria. Sono 12.147.040 gli elettori chiamati alle urne, distribuiti in 14.505 sezioni. Domenica i seggi rimarranno aperti fino alle 23,...Il dato diffuso dal Viminale non tiene conto dellein corso in Friuli Venezia Giulia. ... Alle ore 19 l'affluenza per lesuppletive della Camera si attesta al 20,26% nel collegio di ...Alle ore 23 della prima giornata di elezioni amministrative ha votato il 41,65% degli aventi diritto. Lo ha reso noto il Viminale. Alle precedenti amministrative, su un solo giorno, il 5 giugno 2016, ...Affluenza sotto al 42% per le elezioni amministrative in Italia . Si vota per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali, per le suppletive ...