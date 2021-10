Elezioni Comunali | l’affluenza alle 19 è al 33 | 18% | in calo rispetto alle precedenti amministrative

(Di domenica 3 ottobre 2021)19urne rilevata per lein 1.153 centri chiamati al voto è del 33,18%. Il dato diffuso dal Viminale non tiene conto però dellein corso in Friuli Venezia Giulia. Alla precedente del 5 giugno 2016 alla stessa oraera stata del 46%. Occorre però considerare che allora si votò in un solo giorno. È poco sopra il 30%registrata19di Milano. Fino a questo momento hanno votato il 31,02% degli aventi diritto. A registrarepiù bassa è il Municipio 1 della città, quello che corrisponde al ...

2021: alle 12 l'affluenza. Urne aperte per scegliere i sindaci Come si vota: schede, voti validi e preferenze Due le schede consegnate agli elettori ai seggi: la scheda azzurra per ...Alle 19 di domenica ha votato il 33,18% degli aventi diritto per leamministrative. Alle precedenti analoghe consultazioni del 5 giugno 2016 alle ore 19 la ...per il primo turno delle...A San Polo dei Cavalieri e Castel Madama le percentuali più alte di votanti che si sono presentati ai seggi alle ore 19.00. Con una media del 37,53% di affluenza alle ore 19.00 nei comuni della Città ...Elezioni comunali 2021 a Milano: alle 19 l’affluenza è superiore al 31 per cento. I seggi restano aperti fino alle 23 di oggi, domenica 3 ottobre, e riapriranno domani dalle 7 fino alle 15. Se nessuno ...