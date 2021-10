Elezioni: aperti i seggi, al voto 12 milioni di italiani (Di domenica 3 ottobre 2021) L'apertura dei seggi in un istituto scolastico di Roma per le Elezioni amministrative della Capitale. 3 ottobre 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 3 ottobre 2021) L'apertura deiin un istituto scolastico di Roma per leamministrative della Capitale. 3 ottobre 2021

Advertising

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2021 | Aperti i seggi per le elezioni amministrative, suppletive e regionali. Dodici milioni gli elettori… - BartAlex21 : Bruciano autobus, auto dei vigili, addirittura ponti in ferro Ma si può andare al seggio normalmente o ci vogliono… - infoitinterno : Elezioni comunali: seggi aperti per 12 milioni d'Italiani, in Sicilia si vota tra una settimana - JessPasqui : #rassegnastampa Elezioni amministrative 2021: aperti i seggi, più di 12 milioni al voto - Politica - ANSA - augusto_amato : Elezioni amministrative 2021: aperti i seggi, più di 12 milioni al voto - Politica - ANSA -