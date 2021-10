Elezioni Amministrative, al voto 12 milioni di italiani in 1.200 Comuni | Viminale: alle 19 affluenza al 33,18% (Di domenica 3 ottobre 2021) Più di 12 milioni di italiani sono chiamati al voto domenica e lunedì , in 1.192 Comuni. Le urne, aperte alle 7 di domenica, chiudono alle 23. Si ricomincia lunedì mattina dalle 7 alle 15 . Alla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 3 ottobre 2021) Più di 12disono chiamati aldomenica e lunedì , in 1.192. Le urne, aperte7 di domenica, chiudono23. Si ricomincia lunedì mattina d15 . Alla ...

Advertising

Giorgiolaporta : Ricordo quando lo scorso anno il #centrodestra conquistò la tredicesima regione su 20 ma tutti dissero ‘sono solo e… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2021 | Aperti i seggi per le elezioni amministrative, suppletive e regionali. Dodici milioni gli elettori… - marcotravaglio : ISTRUZIONI PER L'USO Se fossimo un paese normale, tratteremmo le elezioni amministrative per quello che sono. Ma si… - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: #elezioniamministrative2021: domani a partire dalle 14.55 la staffetta informativa sulle reti #Mediaset - LiberoTes : RT @LegaSalvini: ELEZIONI AMMINISTRATIVE, AL VOTO 12 MILIONI DI ITALIANI IN 1.200 COMUNI #oggivotoLega -