Elezioni amministrative 2021, oggi si vota: oltre 12 milioni di italiani alle urne (Di domenica 3 ottobre 2021) Seggi aperti dalle 7 alle 23 e fino a lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15. Andranno al voto 1.192 Comuni, di cui 19 capoluoghi di provincia. I residenti in Calabria voteranno per eleggere il presidente ... Leggi su today (Di domenica 3 ottobre 2021) Seggi aperti d23 e fino a lunedì 4 ottobre d15. Andranno al voto 1.192 Comuni, di cui 19 capoluoghi di provincia. I residenti in Calabria voteranno per eleggere il presidente ...

Advertising

Giorgiolaporta : Ricordo quando lo scorso anno il #centrodestra conquistò la tredicesima regione su 20 ma tutti dissero ‘sono solo e… - welikeduel : Alla vigilia delle elezioni amministrative, un viaggio nella Calabria che resiste e nell'Aspromonte devastato dagli… - you_trend : ?? Aprono ora i seggi in 1.192 comuni italiani per le elezioni amministrative. Si vota anche per le regionali in Cal… - ReggioPress : Elezioni amministrative 2021: i dati di affluenza nei comuni reggiani - pietro30199674 : RT @Rinaldi_euro: Un voto di libertà. La sinistra vuole vincere 'sporco': è l'occasione per mandarla a casa – Il Tempo -