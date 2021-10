Elezioni Amministrative 2021: lo spoglio domani alle ore 15. Dati affluenza (Di domenica 3 ottobre 2021) Elezioni Amministrative 2021: i seggi si sono aperti in oltre mille comuni italiani. In Calabria si elegge anche il Governatore. Lo spoglio comincerà alle 15 di domani lunedì 4 settembre 2021. I Dati sull’affluenza. Elezioni Amministrati 2021: lo spoglio domani alle ore 15 Elezioni Amministrative 2021: al voto oltre mille comuni italiani, in Calabria si elegge anche il Governatore. D’altra parte, il respiro della tornata è tutt’altro che locale: chiamati a scegliere il prossimo sindaco anche gli elettori di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Trieste (e di altri 13 ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 3 ottobre 2021): i seggi si sono aperti in oltre mille comuni italiani. In Calabria si elegge anche il Governatore. Locomincerà15 dilunedì 4 settembre. Isull’Amministrati: loore 15: al voto oltre mille comuni italiani, in Calabria si elegge anche il Governatore. D’altra parte, il respiro della tornata è tutt’altro che locale: chiamati a scegliere il prossimo sindaco anche gli elettori di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Trieste (e di altri 13 ...

