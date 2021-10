Elezioni amministrative 2021 | le regole anti covid per il voto

(Di domenica 3 ottobre 2021), attive lealle urne per ilin sicurezza. Se il decreto approvato il 17 agosto dal Cdm inizierà la sua conversione da martedì 5 ottobre in aula a Montecitorio, i suoi effetti – che ricalcano quanto stabilito per le2020 dal decreto del 4 agosto 2020 – sono già attivi per le consultazionipreviste per oggi e domani e lunedì e per l’eventuale ballottaggio il 17 e 18 ottobre, che interessa 1348 comuni, tra cui diverse grandi città (Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna), 20 capoluoghi di provincia, il rinnovo della giunta e l’elezione del presidente della Calabria e le consultazioni suppletive nei collegi della Camera a Roma-Primavalle e Siena. Il decreto ...

L'apertura dei seggi in un istituto scolastico di Roma per ledella Capitale. 3 ottobre 2021oggi e domani in 52 comuni liguri di cui 21 della nostra provincia. Ecco come e dove votareDue terzi dei seggi saranno ripartiti con il proporzionale: 9 seggi nel collegio Nord, 8 seggi in quello Centro, 7 seggi in quello Sud Spazio anche a tutte le liste delle Amministrative: si voterà inf ...Le sorti dei prossimi cinque anni di Campiglia saranno nelle mani del sindaco uscente Maurizio Piatti, o in quelle di Riccardo Mazzuchetti ...