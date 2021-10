Elezioni amministrative 2021: aperti i seggi, più di 12 milioni al voto (Di domenica 3 ottobre 2021) ROMA – aperti dalle 7 i seggi per la consultazione elettorale di oggi e domani. Si vota per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali, per le suppletive della Camera e per le regionali in Calabria. Sono 12.147.040 gli elettori chiamati alle urne, distribuiti in 14.505 sezioni. Oggi i seggi rimarranno aperti fino alle 23, e domani dalle 7 alle 15. Agli appuntamenti al seggio il sito del Viminale dedica uno speciale. A Roma, dove le liste presentate sono complessivamente 39, la sindaca ricandidata Virginia Raggi ne schiera sei. Al suo fianco l’ex miss Italia Nadia Bengala e l’ex ministro dei Trasporti Alessandro Bianchi. Con Roberto Gualtieri (7 liste) c’è Ubaldo Righetti, campione d’Italia con la Roma di Liedholm nel 1982/1983. L’ex calciatore troverà sull’altro versante una sua vecchia conoscenza: ... Leggi su lopinionista (Di domenica 3 ottobre 2021) ROMA –dalle 7 iper la consultazione elettorale di oggi e domani. Si vota per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali, per le suppletive della Camera e per le regionali in Calabria. Sono 12.147.040 gli elettori chiamati alle urne, distribuiti in 14.505 sezioni. Oggi irimarrannofino alle 23, e domani dalle 7 alle 15. Agli appuntamenti alo il sito del Viminale dedica uno speciale. A Roma, dove le liste presentate sono complessivamente 39, la sindaca ricandidata Virginia Raggi ne schiera sei. Al suo fianco l’ex miss Italia Nadia Bengala e l’ex ministro dei Trasporti Alessandro Bianchi. Con Roberto Gualtieri (7 liste) c’è Ubaldo Righetti, campione d’Italia con la Roma di Liedholm nel 1982/1983. L’ex calciatore troverà sull’altro versante una sua vecchia conoscenza: ...

Advertising

Giorgiolaporta : Ricordo quando lo scorso anno il #centrodestra conquistò la tredicesima regione su 20 ma tutti dissero ‘sono solo e… - welikeduel : Alla vigilia delle elezioni amministrative, un viaggio nella Calabria che resiste e nell'Aspromonte devastato dagli… - you_trend : ?? Aprono ora i seggi in 1.192 comuni italiani per le elezioni amministrative. Si vota anche per le regionali in Cal… - klaus1973_2014 : Elezioni amministrative 2021: aperti i seggi, più di 12 milioni al voto - CFNFMCalcio : Elezioni amministrative 2021: aperti i seggi, più di 12 milioni al voto -