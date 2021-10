Elezioni amministrative 2021: alle ore 12 affluenza al 12,67% (Di domenica 3 ottobre 2021) ROMA – E’ del 12,67% l’affluenza alle urne rilevata alle 12 per le Elezioni comunali in 1.153 centri chiamati al voto (il dato diffuso dal Viminale non tiene conto delle comunali in corso in Friuli Venezia Giulia). Alla precedente omologa del 5 giugno 2016 alla stessa ora aveva votato il 17,99%, ma si votò in un solo giorno. A Roma, dove le liste presentate sono complessivamente 39, la sindaca ricandidata Virginia Raggi ne schiera 6. Al suo fianco l’ex miss Italia Nadia Bengala e l’ex ministro dei Trasporti Alessandro Bianchi. Con Roberto Gualtieri (7 liste) c’è Ubaldo Righetti, campione d’Italia con la Roma di Liedholm nel 1982/1983. L’ex calciatore troverà sull’altro versante una sua vecchia conoscenza: lo storico centrocampista giallorosso Antonio Di Carlo, al fianco di Enrico Michetti (centrodestra). L’avvocato ... Leggi su lopinionista (Di domenica 3 ottobre 2021) ROMA – E’ del 12,67% l’urne rilevata12 per lecomunali in 1.153 centri chiamati al voto (il dato diffuso dal Viminale non tiene conto delle comunali in corso in Friuli Venezia Giulia). Alla precedente omologa del 5 giugno 2016 alla stessa ora aveva votato il 17,99%, ma si votò in un solo giorno. A Roma, dove le liste presentate sono complessivamente 39, la sindaca ricandidata Virginia Raggi ne schiera 6. Al suo fianco l’ex miss Italia Nadia Bengala e l’ex ministro dei Trasporti Alessandro Bianchi. Con Roberto Gualtieri (7 liste) c’è Ubaldo Righetti, campione d’Italia con la Roma di Liedholm nel 1982/1983. L’ex calciatore troverà sull’altro versante una sua vecchia conoscenza: lo storico centrocampista giallorosso Antonio Di Carlo, al fianco di Enrico Michetti (centrodestra). L’avvocato ...

Advertising

Giorgiolaporta : Ricordo quando lo scorso anno il #centrodestra conquistò la tredicesima regione su 20 ma tutti dissero ‘sono solo e… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2021 | Aperti i seggi per le elezioni amministrative, suppletive e regionali. Dodici milioni gli elettori… - marcotravaglio : ISTRUZIONI PER L'USO Se fossimo un paese normale, tratteremmo le elezioni amministrative per quello che sono. Ma si… - Com_Marcellina : ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021: RISULTATI IN TEMPO REALE – AFFLUENZA PARZIALE ORE 19.00 #ComunediMarcellina… - Nicola23453287 : RT @CarloPoltronier: Non ricordo in tutta la mia esistenza da elettore delle elezioni amministrative così poco pubblicizzate come quelle at… -