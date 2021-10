Ecco la punizione del Borussia Dortmund copiata dal Napoli (VIDEO) (Di domenica 3 ottobre 2021) «L’abbiamo copiata dal Borussia Dortmund. Il mio staff me l’ha mostrata e io ho detto: “ok, copiamola”». Viva la sincerità di Luciano Spalletti che al termine di Fiorentina-Napoli ha candidamente spiegato l’origine della punizione che ha portato al gol di Rrahmani. Col finto conciliabolo tra Insigne e Zielinski, il polacco che fa finta di allontanarsi e poi torna indietro e crossa di sinistro: Rrahmani è bravo prima a non finire in fuorigioco e poi a colpire di testa e a fare gol. Spalletti ha giustamente elogiato il lavoro del suo staff. Ha spiegato ancora una volta che allenare è frutto di un lavoro collettivo fatto con chi si occupa dei calci da fermo, con i match analyst. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 3 ottobre 2021) «L’abbiamodal. Il mio staff me l’ha mostrata e io ho detto: “ok, copiamola”». Viva la sincerità di Luciano Spalletti che al termine di Fiorentina-ha candidamente spiegato l’origine dellache ha portato al gol di Rrahmani. Col finto conciliabolo tra Insigne e Zielinski, il polacco che fa finta di allontanarsi e poi torna indietro e crossa di sinistro: Rrahmani è bravo prima a non finire in fuorigioco e poi a colpire di testa e a fare gol. Spalletti ha giustamente elogiato il lavoro del suo staff. Ha spiegato ancora una volta che allenare è frutto di un lavoro collettivo fatto con chi si occupa dei calci da fermo, con i match analyst. L'articolo ilsta.

