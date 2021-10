E’ un grande Milan con Calabria-Tonali-Leao 3-2 L’Atalanta si sveglia solo nel finale

Advertising

VIRGINRINGO : Grande vittoria del @acmilan anche contro arbitro nel finale!! Ma significativa perche’ contro fortissima… - PBPcalcio : Giocando con la loro intensità ma con il cinismo della grande squadra: 3 pt pesantissimi! Milan senza paura, a vis… - AntoVitiello : Incredibile per il #Milan perdere una partita così. Prestazione da grande squadra, ma prima il rosso a Kessie e poi… - veroinfluencer : RT @MarcoKappa11: 19 punti su 21 dopo 7 giornate dove abbiamo incontrato tra le altre lazio juve e atalanta È un grande Milan Un Milan c… - basloc_99 : RT @MarcoKappa11: 19 punti su 21 dopo 7 giornate dove abbiamo incontrato tra le altre lazio juve e atalanta È un grande Milan Un Milan c… -

Ultime Notizie dalla rete : grande Milan

22.42 Serie A, 7° turno: Atalanta -2 - 3prova di forza del, che passa in casa Atalanta (2 - 3) e resta in scia al Napoli capolista. Calabria a segno dopo 28"(assist Theo): Musso chiude sul primo tentativo ma non può ...Kjaer voto 6.5: sempre un punto di riferimento per la difesa del, chiude tante occasioni ... Pennella conqualità, sigla il raddoppio. Pinturicchio. Kessiè voto 6.5: bene soprattutto in ...Guarda gli highlights di Atalanta-Milan, posticipo della 7.a giornata di Serie A. La sintesi completa dell'incontro del Gewiss Stadium.Pagelle e tabellino di Atalanta-Milan, match valido per la settima giornata di Serie A: i voti di Tonali e Theo Hernandez ...