E' morto Tapie, il presidente che voleva Maradona al Marsiglia (Di domenica 3 ottobre 2021) PARIGI (Francia) - E' morto dopo una lunga malattia, a 78 anni, Bernard Tapie , ex ministro francese, uomo d'affari e a lungo presidente dell'Olympique Marsiglia. La notizia della morte di Tapie, che ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 3 ottobre 2021) PARIGI (Francia) - E'dopo una lunga malattia, a 78 anni, Bernard, ex ministro francese, uomo d'affari e a lungodell'Olympique. La notizia della morte di, che ...

DiMarzio : Bernard #Tapie, ex politico, imprenditore, attore e presidente dell'OM campione d'Europa contro il #Milan nel '93,… - LaStampa : Morto Bernard Tapie, ex proprietario di Olympique Marsiglia e Adidas - federicocasotti : A 78 anni è morto Bernard Tapie, uno che è stato molte cose, tra cui il presidente dell’Olympique Marsiglia tra il… - Noibiancocelest : Marsiglia, morto l’ex Presidente Bernard Tapie - LeBombeDiVlad : ????Lutto in casa #Marsiglia : morto #Tapie, presidente della #CoppaCampioni ‘93 #LBDV #LeBombeDiVlad #News -