“E’ morto per colpa mia”. Bimbo morto sotto le macerie, è appena arrivata la drammatica confessione (Di lunedì 4 ottobre 2021) “Ho manomesso l’impianto, il piccolo Aron è morto per colpa mia”. Parla un parente del Bimbo di 4 anni rimasto sotto le macerie della casa esplosa in strada del Bramafame: la confessione dopo l’arresto per il furto di un’auto. TORINO. Una confessione svelerebbe i motivi dello scoppio del caseggiato di strada del Bramafame, il 24 agosto, in cui ha perso la vita il piccolo Aron e altri tre inquilini sono rimasti feriti. Il 20 settembre a fornire una pista investigativa è un cugino del bambino, intestatario dell’appartamento in cui era stata ospitata la famiglia Tila. Bukurosh Snalla, 25 anni, ha parlato davanti ai pm dopo essere stato arrestato per un’altra vicenda, il coinvolgimento in una rapina avvenuta fuori Torino. È passato un mese esatto ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 4 ottobre 2021) “Ho manomesso l’impianto, il piccolo Aron èpermia”. Parla un parente deldi 4 anni rimastoledella casa esplosa in strada del Bramafame: ladopo l’arresto per il furto di un’auto. TORINO. Unasvelerebbe i motivi dello scoppio del caseggiato di strada del Bramafame, il 24 agosto, in cui ha perso la vita il piccolo Aron e altri tre inquilini sono rimasti feriti. Il 20 settembre a fornire una pista investigativa è un cugino del bambino, intestatario dell’appartamento in cui era stata ospitata la famiglia Tila. Bukurosh Snalla, 25 anni, ha parlato davanti ai pm dopo essere stato arrestato per un’altra vicenda, il coinvolgimento in una rapina avvenuta fuori Torino. È passato un mese esatto ...

