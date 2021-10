“E’ incurabile, sto morendo”. Il triste annuncio dell’amatissima e famosa attrice (Di domenica 3 ottobre 2021) Foto a fine articolo. L'amatissima e famosa attrice torna a parlare della sua malattia aggiungendo dettagli drammatici. Il cancro è al quarto stadio con metastasi nel corpo. Le sue parole: "Il mio cancro è incurabile, ma io continuo a lavorare e voglio dare il buon esempio agli altri malati". Lo ha detto Shannen Doherty, la Brenda Walsh della fortunata serie tv Beverly Hills 90210. Le sue parole hanno commosso i fan in tutto il mondo: "Sto prendendo tutta l'energia possibile per darla a me stessa", ha detto l'attrice famosa anche per la serie Streghe, "il miglior esempio che io possa dare alle altre persone che lottano contro il cancro, ma anche al mondo esterno in generale, è mostrare loro che un paziente in cura per il cancro, può anche lavorare. Per quanto mi riguarda, sto cercando di ... Leggi su howtodofor (Di domenica 3 ottobre 2021) Foto a fine articolo. L'amatissima etorna a parlare della sua malattia aggiungendo dettagli drammatici. Il cancro è al quarto stadio con metastasi nel corpo. Le sue parole: "Il mio cancro è, ma io continuo a lavorare e voglio dare il buon esempio agli altri malati". Lo ha detto Shannen Doherty, la Brenda Walsh della fortunata serie tv Beverly Hills 90210. Le sue parole hanno commosso i fan in tutto il mondo: "Sto prendendo tutta l'energia possibile per darla a me stessa", ha detto l'anche per la serie Streghe, "il miglior esempio che io possa dare alle altre persone che lottano contro il cancro, ma anche al mondo esterno in generale, è mostrare loro che un paziente in cura per il cancro, può anche lavorare. Per quanto mi riguarda, sto cercando di ...

