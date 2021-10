Dodici milioni di italiani alle urne. Dove e come si vota (Di domenica 3 ottobre 2021) AGI - Sono 12.147.040, divisi in 14.505 sezioni, gli italiani chiamati alle urne domenica 3 e lunedì 4 ottobre per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali: 1.192 i comuni interessati (1.154 nelle 15 regioni a statuto ordinario e 38 nella regione a statuto speciale del Friuli Venezia Giulia). Sono alcuni dei dati contenuti nel dossier statistico dedicato alle amministrative dal Viminale. Dove e quando si vota Si vota dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì: l'eventuale turno di ballottaggio avrà luogo domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021. Dei Comuni coinvolti, 1.073 hanno una popolazione fino a 15 mila abitanti, 119 ... Leggi su agi (Di domenica 3 ottobre 2021) AGI - Sono 12.147.040, divisi in 14.505 sezioni, glichiamatidomenica 3 e lunedì 4 ottobre per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali: 1.192 i comuni interessati (1.154 nelle 15 regioni a statuto ordinario e 38 nella regione a statuto speciale del Friuli Venezia Giulia). Sono alcuni dei dati contenuti nel dossier statistico dedicatoamministrative dal Viminale.e quando siSi23 di domenica e d15 di lunedì: l'eventuale turno di ballottaggio avrà luogo domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021. Dei Comuni coinvolti, 1.073 hanno una popolazione fino a 15 mila abitanti, 119 ...

