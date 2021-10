Dodici milioni di italiani al voto in 1.192 comuni. Corsa al sindaco in 20 capoluoghi. Le sfide principali a Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e Trieste (Di domenica 3 ottobre 2021) Urne aperte da stamani in 1.192 comuni (qui lo speciale elezioni del Viminale) per le amministrative, 20 dei quali sono capoluoghi. In totale, in Italia, sono chiamati a votare oltre 12 milioni di cittadini. I seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23 di oggi (3 ottobre); domani (4 ottobre) dalle 7 alle 15. Sei i capoluoghi di Regione coinvolti: Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Trieste. Si vota anche a Benevento, Carbonia, Caserta, Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina, Novara, Pordenone, Ravenna, Rimini, Salerno, Savona e Varese. L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci, che riguarda solo i 119 comuni interessati dal voto con più di 15mila abitanti, si ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 3 ottobre 2021) Urne aperte da stamani in 1.192(qui lo speciale elezioni del Viminale) per le amministrative, 20 dei quali sono. In totale, in Italia, sono chiamati a votare oltre 12di cittadini. I seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23 di oggi (3 ottobre); domani (4 ottobre) dalle 7 alle 15. Sei idi Regione coinvolti:. Si vota anche a Benevento, Carbonia, Caserta, Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina, Novara, Pordenone, Ravenna, Rimini, Salerno, Savona e Varese. L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci, che riguarda solo i 119interessati dalcon più di 15mila abitanti, si ...

Advertising

Agenzia_Dire : Per la #festadeinonni di oggi #2ottobre flash mob a piazza del Popolo. - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2021 | Aperti i seggi per le elezioni amministrative, suppletive e regionali. Dodici milioni gli elettori… - Francescami : RT @24zampe: Dodici milioni di italiani al voto con almeno una certezza: il cane può entrare al seggio. Per il Viminale “nulla osta, decide… - LaNotiziaTweet : Dodici milioni di italiani al voto in 1.192 comuni. Corsa al sindaco in 20 capoluoghi. Le sfide principali a Roma,… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: ELEZIONI 2021 | Aperti i seggi per le elezioni amministrative, suppletive e regionali. Dodici mi… -