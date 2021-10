Denis Villeneuve | i 5 migliori film di un regista che lavora al limite del confine

(Di domenica 3 ottobre 2021) In occasione del suo compleanno, ripercorriamo il cinema diattraverso i suoi cinque, tra confini labili e silenzi angoscianti. Cosa si nasconde nello spazio di un silenzio? Urla soffocate, sogni infranti, battiti di cuori solitari, violenze indicibili e vendette improvvise. E così, dove la parola si ferma, gli occhi si aprono, facendosi testimoni di un mondo abitato da (pochi) angeli e (troppi) peccatori. E quello costruito come un ibrido da, tra mondi di fattura artigianale, e ambienti in digitale, è davvero una terra di nessuno segnata da confini sempre più labili e battuta da quest personali in cui la ricerca del bene si mescola al male, la giustizia abbraccia l'odio, e la paura sovverte la speranza. I …

Advertising

Rc95_inv : RT @fraurolo121: 'Sono partito facendo documentari e sono abituato ad ascoltare, osservare e meravigliarmi della vita. Con gli attori, ciò… - fraurolo121 : 'Sono partito facendo documentari e sono abituato ad ascoltare, osservare e meravigliarmi della vita. Con gli attor… - GiuGraceffa : Nel mio ultimo articolo parlo di DUNE, l'atteso film di Denis Villeneuve arrivato da poco al cinema. 'Il fulcro de… - TeoPadawan : Dune è un capolavoro ma non è il primo di Denis Villeneuve: Arrival e Blade Runner 2049 film pazzeschi... - GianlucaOdinson : Dune: Denis Villeneuve parla del personaggio del romanzo che lo ha affascinato di più - -

Ultime Notizie dalla rete : Denis Villeneuve

ha un fratello minore che, come lui, svolge il mestiere di regista Quello per la regia deve essere una dote ereditata in famiglia. Oltre al maggiore, senz'altro il più celebre, ...A distanza di quasi vent'anni è stato affidato al'arduo compito di rendere giustizia al romanzo padre della fantascienza. ad_dyn Trama In un futuro tendente all'anno 10.000 in cui l'...Dune è uno dei film più apprezzati dell'anno e questo artbook rende giustizia al lavoro che c'è dietro, svelando retroscena e bozzetti preparatori.Il regista che ha diretto il sequel Dune compie oggi cinquantaquattro anni. Auguri a Denis Villeneuve che dice la sua sui film Marvel ...