Decine di sbarchi a Lampedusa nell'anniversario della strage del 2013 (Di domenica 3 ottobre 2021) Almeno 18 imbarcazioni sono approdate oggi nell'isola in meno di 24 ore. Proprio oggi si commemorano le 368 vittime della più grande tragedia del mare Leggi su tg.la7 (Di domenica 3 ottobre 2021) Almeno 18 imbarcazioni sono approdate oggi'isola in meno di 24 ore. Proprio oggi si commemorano le 368 vittimepiù grande tragedia del mare

Advertising

Signorasinasce : RT @Mibavi1: @Signorasinasce @susy962 Pure la #Sardegna non è da meno ! Sbarchi a go go a decine su barchette improbabili, accompagnati al… - Mibavi1 : @Signorasinasce @susy962 Pure la #Sardegna non è da meno ! Sbarchi a go go a decine su barchette improbabili, acco… - J0k3r_Unlimited : nel frattempo l'invasione di savana afro-islamica continua con decine e decine di sbarchi senza sosta... -

Ultime Notizie dalla rete : Decine sbarchi Decine di sbarchi a Lampedusa nell'anniversario della strage del 2013 Almeno 18 imbarcazioni sono approdate oggi nell'isola in meno di 24 ore. Proprio oggi si commemorano le 368 vittime della più grande tragedia del mare

Ottantatrè migranti sbarcano a più riprese nel sud Sardegna PORTOSCUSO. Diverse decine di migranti sono sbarcati a più riprese nella notte e questa mattina 3 ottobre sulle coste ... In nottata c'erano stati altri sbarchi per complessivi 83 migranti arrivati nella ...

Decine di sbarchi a Lampedusa, l'hotspot e' in tilt - Italia Agenzia ANSA Migranti: nel 2021 sbarcati in oltre 42 mila un’emergenza che il Covid ha solo nascosto Già raddoppiati i dati del 2020. Ad agosto il picco degli arrivi, con oltre diecimila persone giunte dall’Africa The post Migranti: nel 2021 sbarcati in oltre 42 mila un’emergenza che il Covid ha solo ...

Decine di sbarchi a Lampedusa, l'hotspot e' in tilt La Squadra mobile di Trapani e i carabinieri del Ros hanno arrestato un tunisino di 33 anni, ricercato dal 9 gennaio 2019 e ritenuto membro di ...

Almeno 18 imbarcazioni sono approdate oggi nell'isola in meno di 24 ore. Proprio oggi si commemorano le 368 vittime della più grande tragedia del marePORTOSCUSO. Diversedi migranti sono sbarcati a più riprese nella notte e questa mattina 3 ottobre sulle coste ... In nottata c'erano stati altriper complessivi 83 migranti arrivati nella ...Già raddoppiati i dati del 2020. Ad agosto il picco degli arrivi, con oltre diecimila persone giunte dall’Africa The post Migranti: nel 2021 sbarcati in oltre 42 mila un’emergenza che il Covid ha solo ...La Squadra mobile di Trapani e i carabinieri del Ros hanno arrestato un tunisino di 33 anni, ricercato dal 9 gennaio 2019 e ritenuto membro di ...