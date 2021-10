D’Aversa | “Potevamo portare a casa il punteggio pieno Quagliarella? Tante giocate di qualità”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 3 ottobre 2021) Roberto, allenatore della Sampdoria, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il pareggio per 3-3 contro l’Udinese: Sperava nel risultatodopo l’eurogol di Candreva?“Peccato perché per il gol che ha fatto Candreva la squadra avrebbe dovutoil, dispiace per il pubblico perché se lo sarebbe meritato. L’Udinese è partita meglio, poi nella ripresa siamo stati bravi a ribaltarla credo con merito, dovremo lavorare sugli equilibri”.si è sbloccato:“Più che il gol credo abbia fatto un’ottima prestazione, ha creato, ha fattodie dal dischetto si è presentato facendo quello che sa fare”. La sosta arriva al momento giusto?“La sosta arriva ...