Daniel Leone non ce l’ha fatta. L’ex Reggina ha lottato per anni (Di domenica 3 ottobre 2021) È arrivata, purtroppo, una notizia che nessuno di noi avrebbe mai voluto arrivasse. Si è spento Daniel Leone, ex portiere di Reggina, Pontedera, Torres, Latina e Catanzaro. Il classe ’93, nato a Piedimonte Matese, lottava da anni contro un tumore al cervello. L’inizio dell’incubo nell’ottobre 2014 (all’epoca giocava per la Reggina), quando in seguito a giorni di forte mal di testa fu operato d’urgenza agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. La diagnosi fu subito chiara: tumore frontale destro al cervello. Seguirono chemioterapie, ma il portierone riprese ad allenarsi con la squadra amaranto a gennaio 2015 con grande determinazione. Poi, nel 2017, il ritorno della malattia lo aveva costretto a lasciare il calcio giocato. Ha lottato Daniele, fino all’ultimo giorno ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 3 ottobre 2021) È arrivata, purtroppo, una notizia che nessuno di noi avrebbe mai voluto arrivasse. Si è spento, ex portiere di, Pontedera, Torres, Latina e Catanzaro. Il classe ’93, nato a Piedimonte Matese, lottava dacontro un tumore al cervello. L’inizio dell’incubo nell’ottobre 2014 (all’epoca giocava per la), quando in seguito a giorni di forte mal di testa fu operato d’urgenza agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. La diagnosi fu subito chiara: tumore frontale destro al cervello. Seguirono chemioterapie, ma il portierone riprese ad allenarsi con la squadra amaranto a gennaio 2015 con grande determinazione. Poi, nel 2017, il ritorno della malattia lo aveva costretto a lasciare il calcio giocato. Hae, fino all’ultimo giorno ...

