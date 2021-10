Da Linate a San Donato, ecco il tracciato del volo precipitato alle porte di Milano (Di domenica 3 ottobre 2021) È durato poco più di tre minuti l’ultimo volo dell’aereo YR-PDV, che è precipitato nel pomeriggio del 3 ottobre contro un edificio vuoto a San Donato Milanese (LE FOTO - LE VITTIME - LA TESTIMONIANZA). Il velivolo turistico era decollato dall’aeroporto di Linate alle 13:04:12. Lo schianto è avvenuto contro la palazzina in via 8 Settembre 2001 alle 13:07:56, non lontano dallo scalo da cui era appena partito. A riportare i dati preliminari è il sito Flightradar, che mostra anche il tracciato del volo. L’aereo è un monoplano Pilatus Pc-12, arrivato da Bucarest (Romania) a Linate lo scorso 30 settembre con un volo di tre ore e venti minuti. A bordo del volo privato, probabilmente diretto a ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 3 ottobre 2021) È durato poco più di tre minuti l’ultimodell’aereo YR-PDV, che ènel pomeriggio del 3 ottobre contro un edificio vuoto a SanMilanese (LE FOTO - LE VITTIME - LA TESTIMONIANZA). Il velituristico era decollato dall’aeroporto di13:04:12. Lo schianto è avvenuto contro la palazzina in via 8 Settembre 200113:07:56, non lontano dallo scalo da cui era appena partito. A riportare i dati preliminari è il sito Flightradar, che mostra anche ildel. L’aereo è un monoplano Pilatus Pc-12, arrivato da Bucarest (Romania) alo scorso 30 settembre con undi tre ore e venti minuti. A bordo delprivato, probabilmente diretto a ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Erano otto le persone a bordo dell'ultraleggero precipitato a San Donato Milanese: il pilota, il copilota, cinque a… - sole24ore : #Aereo si schianta su un palazzo Atm a #Milano: le #foto. Lo schianto ha coinvolto uno stabile di via 8 ottobre 200… - RaiNews : E' successo a San Donato Milanese. Il velivolo era decollato da Linate ed era diretto ad Olbia - AleRepossi : Precipita un #aereo privato vicino vicino a #SanDonatoMilanese (#Milano), 8 morti. Il velivolo era decollato da… - il_bagatto : RT @mimmamazz1: E capita anche questa.. Assurdo.. ' L'aereo è precipitato in via 8 ottobre 2001, così intitolata per ricordare la strage di… -