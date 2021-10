Covid oggi Veneto, 264 contagi: bollettino 3 ottobre (Di domenica 3 ottobre 2021) Sono 264 i contagi da Covid 19 in Veneto oggi, 3 ottobre 2021, secondo dati e numeri del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Non si registrano morti: il numero delle vittime dall’inizio dell’emergenza coronavirus rimane. Gli attuali positivi sono 10.346 (-87), mentre i dimessi/guariti sono 448.171 (+351). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 3 ottobre 2021) Sono 264 ida19 in, 32021, secondo dati e numeri deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Non si registrano morti: il numero delle vittime dall’inizio dell’emergenza coronavirus rimane. Gli attuali positivi sono 10.346 (-87), mentre i dimessi/guariti sono 448.171 (+351). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Adnkronos : In Gran Bretagna quasi 30.500 contagi e 43 morti nelle ultime 24 ore. #covid - SkyTG24 : In Norvegia da oggi sarà possibile stringersi la mano, i locali notturni potranno riaprire e i ristoranti tornare a… - Adnkronos : Covid oggi #Russia, 890 morti in un giorno: nuovo record. - AnnalisaNocera1 : Cito testuale :' sebbene nelle schede tecniche dei vaccini anti SARS-covid 19 autorizzati, non siano presenti ad og… - AnnalisaNocera1 : @barbarab1974 Cito testuale :' sebbene nelle schede tecniche dei vaccini anti SARS-covid 19 autorizzati, non siano… -