Covid oggi Sardegna, 20 contagi e 1 morto: bollettino 3 ottobre (Di domenica 3 ottobre 2021) Sono 20 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 ottobre in Sardegna, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19. Si registra un morto. I nuovi casi sono stati individuati sulla base di 1249 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3867 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 15 ( lo stesso numero di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 107 ( 4 in meno rispetto a ieri). 1864 sono i casi di isolamento domiciliare (15 in meno rispetto a ieri). Si registra il decesso di una donna di 78 anni residente nella Città metropolitana di Cagliari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

