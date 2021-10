Covid oggi Nuova Zelanda, obbligo vaccinale per i viaggiatori (Di domenica 3 ottobre 2021) La vaccinazione anti Covid completa in Nuova Zelanda diventerà un requisito per i cittadini non neozelandesi che arriveranno nel Paese dal 1° novembre, come ha dichiarato domenica il ministro per la risposta al Covid-19 Chris Hipkins. Ai viaggiatori sarà richiesto di dichiarare il proprio stato di vaccinazione al momento della registrazione con il Managed Isolation Allocation System, oltre a presentare la prova della vaccinazione o un’esenzione pertinente alla propria compagnia aerea e ai funzionari doganali una volta atterrati. “Farsi vaccinare è la misura più efficace contro la trasmissione del Covid-19 e il rischio di gravi malattie o morte”, ha affermato Hipkins. I viaggiatori di età pari o superiore a 17 anni, che non sono cittadini neozelandesi, devono essere ... Leggi su italiasera (Di domenica 3 ottobre 2021) La vaccinazione anticompleta indiventerà un requisito per i cittadini non neozelandesi che arriveranno nel Paese dal 1° novembre, come ha dichiarato domenica il ministro per la risposta al-19 Chris Hipkins. Aisarà richiesto di dichiarare il proprio stato di vaccinazione al momento della registrazione con il Managed Isolation Allocation System, oltre a presentare la prova della vaccinazione o un’esenzione pertinente alla propria compagnia aerea e ai funzionari doganali una volta atterrati. “Farsi vaccinare è la misura più efficace contro la trasmissione del-19 e il rischio di gravi malattie o morte”, ha affermato Hipkins. Idi età pari o superiore a 17 anni, che non sono cittadini neozelandesi, devono essere ...

