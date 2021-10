Covid oggi Gb, quasi 30.500 contagi e 43 morti: il bollettino (Di domenica 3 ottobre 2021) Nel Regno Unito sono stati registrati 30.439 contagi di coronavirus nelle ultime 24 ore, registrando un leggero aumento rispetto ai dati segnalati ieri, ovvero 30.301. Sono invece 43 le persone morte entro i 28 giorni da quando è stato diagnosticato loro il Covid-19. Domenica scorsa nel Regno Unito si erano registrati 6.042 casi e 34 morti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 3 ottobre 2021) Nel Regno Unito sono stati registrati 30.439di coronavirus nelle ultime 24 ore, registrando un leggero aumento rispetto ai dati segnalati ieri, ovvero 30.301. Sono invece 43 le persone morte entro i 28 giorni da quando è stato diagnosticato loro il-19. Domenica scorsa nel Regno Unito si erano registrati 6.042 casi e 34. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

