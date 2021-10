Covid | nel Lazio 278 nuovi casi ma continuano a diminuire i ricoveri | il bollettino del 3 ottobre

(Di domenica 3 ottobre 2021) Roma – “Oggi nelsu 8.567 tamponi molecolari e 14.780 tamponi antigenici per un totale di 23.347 tamponi, si registrano 278positivi (-68), 3 i decessi ( = ), 354 i ricoverati (-9), 56 le terapie intensive (+3) e 211 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,1%. Ia Roma città sono a quota 142. In calo i”. Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, che aggiunge: “Dopo la Circolare ministeriale (leggi qui) la Regioneè pronta a somministrare contemporaneamente antinfluenzale e richiamogià dalla prossima settimana. Ricordo che sono partite le prenotazioni della terza dose di richiamo del vaccino antinel. ...

I dimessi/guariti sono 4.458.036 con un incremento di 2.716 unità nelle ultime 24 ore Nel Palermitano si registrano 39 casi. Sono 402 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a ...D'Amato, "Oggi nel Lazio su 8.567 tamponi molecolari e 14.780 tamponi antigenici per un totale di 23.347 tamponi, si registrano 278 nuovi casi positivi (-68), 3 i decessi ( = ), 354 i ricoverati (-9), ...