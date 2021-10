Covid Italia, bollettino 3 ottobre 2021: 2.968 nuovi casi e 33 morti, tasso di positività all'1% (Di lunedì 4 ottobre 2021) Prenotazioni su https://prenotavaccino - Covid.regione.lazio.it/MAIN/HOME, inserendo il numero della tessera sanitaria, e scegliendo il centro vaccinale o la farmacia vicino casa. Chi vuole può fare ... Leggi su leggo (Di lunedì 4 ottobre 2021) Prenotazioni su https://prenotavaccino -.regione.lazio.it/MAIN/HOME, inserendo il numero della tessera sanitaria, e scegliendo il centro vaccinale o la farmacia vicino casa. Chi vuole può fare ...

Advertising

chetempochefa : Per la prima puntata di #CTCF avremo un’importante intervista col Generale Francesco Paolo #Figliuolo, il Commissar… - chetempochefa : Questa sera avremo un’importante intervista col Generale Francesco Paolo #Figliuolo, il Commissario straordinario p… - Agenzia_Ansa : Il tasso di positività è all'1%, in lieve crescita rispetto allo 0,9% di ieri. Sono 431 i pazienti ricoverati in te… - marialetiziama9 : RT @paradoxMKD: DICHIARAZIONE DEI MEDICI VERTICE GLOBALE COVID – ROMA, ITALIA Oltre 7.800 medici e scienziati di tutto il mondo hanno firma… - LHoesle : RT @paradoxMKD: DICHIARAZIONE DEI MEDICI VERTICE GLOBALE COVID – ROMA, ITALIA Oltre 7.800 medici e scienziati di tutto il mondo hanno firma… -