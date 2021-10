Advertising

chetempochefa : Per la prima puntata di #CTCF avremo un’importante intervista col Generale Francesco Paolo #Figliuolo, il Commissar… - chetempochefa : Questa sera avremo un’importante intervista col Generale Francesco Paolo #Figliuolo, il Commissario straordinario p… - TV7Benevento : **Covid: Figliuolo, 'vaccini difendono da contagio al 77%, da morte al 96%'**... - TV7Benevento : **Covid: Figliuolo, 'terza dose? vaccini Rna anche per chi ha fatto Astrazeneca'**... - GiusCandela : Pure Figliuolo dice 'hanno fatto il Covid'. Ma perché? ????? #ctcf -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Figliuolo

Tecnica della Scuola

Nella prima puntata, ospite il Generale Francesco Paolo, Commissario straordinario per l'emergenza- 19. Anticipazioni e Ospiti della Puntata di Stasera di Che Tempo che Fa A 50 anni ...Al Foro Boario, il generaleha visitato l'hub vaccinale, complimentandosi per l'... L'onorificenza è stata conferita al commissario straordinario per l'emergenza- 19 durante una seduta ...Roma, 3 ott. Adnkronos) - "Siamo al 79,1% di vaccinati. Questa settimana arriveremo all'80%". Così il commissario per l'emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figli ...Stasera su Rai3 torna Che Tempo che Fa. Scopriamo tutti gli Ospiti della Puntata di Oggi dello show condotto da Fabio Fazio.