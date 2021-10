Covid, Figliuolo: "Presto l'80% dei vaccinabili avrà completato il ciclo" (Di domenica 3 ottobre 2021) commenta 'Sono a quota 42,7 milioni gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 79% dei vaccinabili. Nella prossima settimana si arriverà all'80%'. Lo ha detto il commissario all'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 3 ottobre 2021) commenta 'Sono a quota 42,7 milioni gli italiani che hannoilvaccinale, pari al 79% dei. Nella prossima settimana si arriverà all'80%'. Lo ha detto il commissario all'...

Advertising

chetempochefa : Per la prima puntata di #CTCF avremo un’importante intervista col Generale Francesco Paolo #Figliuolo, il Commissar… - chetempochefa : Questa sera avremo un’importante intervista col Generale Francesco Paolo #Figliuolo, il Commissario straordinario p… - Adnkronos : #Covid e vaccino, Figliuolo: 'In settimana si arriverà a 80% vaccinati'. - paravani_g : Terza dose, Figliuolo: 'Pfizer e Moderna anche per chi ha fatto Astrazeneca' In settimana si arriverà all'80% di va… - lifestyleblogit : Covid, Figliuolo: 'In settimana si arriverà a 80% vaccinati' - -