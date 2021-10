Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 3 ottobre: 2.968 nuovi casi e 33 morti (Di domenica 3 ottobre 2021) I tamponi eseguiti sono stati 285.960, il tasso di positività è all'1,03%. In calo le terapie intensive (- 1) e i ricoveri ordinari (- 66) Leggi su repubblica (Di domenica 3 ottobre 2021) I tamponi eseguiti sono stati 285.960, il tasso di positività è all'1,03%. In calo le terapie intensive (- 1) e i ricoveri ordinari (- 66)

Advertising

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 3 ottobre: 2.968 nuovi casi e 33 morti - me_desaparecido : RT @LucioMalan: Bassetti 26/2/2020: “La polmonite normale che trattiamo in ospedale ha una mortalità del 4-5%, due volte quella del coronav… - monicabi5 : Coronavirus in Italia, bollettino di oggi 3 ottobre: aggiornamento sui casi positivi, i ricoverati e i guariti - la… - antonionota5 : RT @sole24ore: #Coronavirus, in #Italia altri 2.968 casi e 33 vittime. I dati del bollettino del ministero della Salute di #domenica #3otto… - ilbarone1967 : RT @LucioMalan: Bassetti 26/2/2020: “La polmonite normale che trattiamo in ospedale ha una mortalità del 4-5%, due volte quella del coronav… -