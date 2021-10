Convocati Atalanta per il Milan: in due saltano la sfida (Di domenica 3 ottobre 2021) Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei Convocati per la gara contro il Milan: assenti gli infortunati Gosens e Hateboer Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei Convocati per la gara contro il Milan: saltano la sfida gli infortunati Gosens e Hateboer. 28 Merih Demiral 15 Marten de Roon 19 Berat Djimsiti 11 Remo Freuler 72 Josip Ili?i? 7 Teun Koopmeiners 66 Matteo Lovato 3 Joakim Mæhle 18 Ruslan Malinovskyi 59 Aleksej Miranchuk 9 Luis Muriel 1 Juan Musso 6 José Luis Palomino 88 Mario Pašali? 32 Matteo Pessina 13 Giuseppe Pezzella 99 Roberto Piccoli 31 Francesco Rossi 42 Giorgio Scalvini 57 Marco Sportiello 2 Rafael Toloi 91 Duván Zapata 77 Davide Zappacosta L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 ottobre 2021) Gian Piero Gasperini ha diramato la lista deiper la gara contro il: assenti gli infortunati Gosens e Hateboer Gian Piero Gasperini ha diramato la lista deiper la gara contro illagli infortunati Gosens e Hateboer. 28 Merih Demiral 15 Marten de Roon 19 Berat Djimsiti 11 Remo Freuler 72 Josip Ili?i? 7 Teun Koopmeiners 66 Matteo Lovato 3 Joakim Mæhle 18 Ruslan Malinovskyi 59 Aleksej Miranchuk 9 Luis Muriel 1 Juan Musso 6 José Luis Palomino 88 Mario Pašali? 32 Matteo Pessina 13 Giuseppe Pezzella 99 Roberto Piccoli 31 Francesco Rossi 42 Giorgio Scalvini 57 Marco Sportiello 2 Rafael Toloi 91 Duván Zapata 77 Davide Zappacosta L'articolo proviene da Calcio News 24.

