Controlli anti-prostituzione: fermate 15 ragazze, multe ai clienti per oltre 3.500 euro (Di domenica 3 ottobre 2021) Nel corso del fine settimana, nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto dei reati connessi con il fenomeno della prostituzione, i Carabinieri della Compagnia di Bergamo hanno eseguito un servizio coordinato di controllo, incentrato, in particolare, sulla SP 122 “Francesca” in corrispondenza dei comuni di Calcinate e Mornico al Serio. I Carabinieri hanno effettuato Controlli al fine di contrastare, in maniera diffusa, il fenomeno della prostituzione e le attività delittuose connesse, quali il favoreggiamento, lo sfruttamento, l’agevolazione dell’immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani con riduzione in schiavitù, verificando, inoltre, il rispetto delle ordinanze dei Sindaci dei comuni interessati, che, al riguardo, pongono il divieto di “esercitare la domanda di prestazioni sessuali a pagamento ... Leggi su bergamonews (Di domenica 3 ottobre 2021) Nel corso del fine settimana, nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto dei reati connessi con il fenomeno della, i Carabinieri della Compagnia di Bergamo hanno eseguito un servizio coordinato di controllo, incentrato, in particolare, sulla SP 122 “Francesca” in corrispondenza dei comuni di Calcinate e Mornico al Serio. I Carabinieri hanno effettuatoal fine di contrastare, in maniera diffusa, il fenomeno dellae le attività delittuose connesse, quali il favoreggiamento, lo sfruttamento, l’agevolazione dell’immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani con riduzione in schiavitù, verificando, in, il rispetto delle ordinanze dei Sindaci dei comuni interessati, che, al riguardo, pongono il divieto di “esercitare la domanda di prestazioni sessuali a pagamento ...

