Comunali | urne aperte | alle 23 affluenza del 46% Ma si vota anche lunedì

(Di domenica 3 ottobre 2021) Elezioniin molte città italiane, tra cui Roma e capoluoghi di regione importanti come Milano. L'23 è del 46 per cento, in calo rispetto alla tornata elettorale del 2016 ma ...

Advertising

fattoquotidiano : RISULTATI ELEZIONI A Napoli il candidato del M5s-Pd Gaetano Manfredi va verso la vittoria al primo turno. Leggi ex… - ilriformista : Le urne hanno detto chiaro questo: i tre partiti che fanno la fronda a #Draghi (due da dentro la coalizione,… - fattoquotidiano : Comunali, poca gente alle urne. La destra straparla contro Raggi [di @lucadecarolis] - rev24_ : #Elezionicomunali2021 #elezioniamministrative2021 #astensionismo in forte crescita: a #Milano oltre il 50%, con un'… - OllaPiero : RT @ALFO100897: Elezioni Roma, Raggi sconfitta alle urne. I grillini: “I romani si sono arresi, città restituita al malaffare” @Mov5Stelle… -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali urne

Raggi e lea Roma, dai flambus ai rifiuti tramonta l'era di Virginia: persi 2 elettori su ... D'altronde lenon consentono altre riflessioni. I cinquestelle sono stati spazzati via ovunque ...Lehanno sancito il contrario: Enrico è stato il più votato ed è arrivato davanti due ex ... Tutti a dire - da Berlusconi a Salvini - che il centrodestra ha sbagliato candidati in queste. ...L’esito scaturito dalle urne rappresenta per la coalizione di Centrodestra una netta battuta di arresto. Sconfitta al primo turno in roccaforti come Milano, l’alleanza Meloni – Salvini deve adesso int ..."In comune ci sarà da lavorare fino a prendersi il mal di testa...". Orte - Parla il nuovo sindaco Dino Primieri: "Per prima cosa la manutenzione delle strade, non aspettiamo che arrivino le piogge" ...