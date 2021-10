Comunali | affluenza al rallentatore | alle 23 ha votato il 41 | 6% degli elettori | 20 punti in meno di 5 anni fa In Calabria ai seggi meno di uno su 3

(Di domenica 3 ottobre 2021) L’è in netto calo nei Comuni chiamatiurne per eleggere i sindaci e rinnovare i consigli23 hapoco più del 41,6 per centoaventi diritto.precedenti elezioni amministrative del 2016 la partecipazione alla fine della giornata di domenica aveva raggiunto il 61,5 per cento. Ci sono due differenze che possono influire su questo dato: da una parte cinquefa si votò in un solo giorno (con urne chiuse22) quindi il confronto sarà pienamente attendibile solo con il dato finale di lunedì15; dall’altra parte c’è la novità del voto in autunno, che ha pochissimi precedenti (tra questi la Regionali del 2020 e anche in quel caso il motivo fu la situazione della ...

Si vota per il rinnovo di 1.192 amministrazioni, per le suppletive della Camera e per le regionali in Calabria. Sono 12.147.040 gli ... alle ore 23, il dato dell'ancora non definitivo ...E' del 33,18% l'alle urne rilevata alle 19 per le elezioniin 1.153 centri chiamati al voto (il dato diffuso dal Viminale non tiene conto dellein corso in Friuli Venezia ...Prima contesa elettorale dalla nascita del Governo Draghi. Al terzo aggiornamento la percentuale di italiani ai seggi si ferma al 41,65%. Sale la Campania con il 42,91%. Discreta affluenza in provinci ...Comunali, seggi chiusi - Nella Tuscia affluenza al 53,65%. Elezioni amministrative 2021 - I dati nei 20 centri al voto - Quello più alto ad Arlena di Castro, quello più basso a Vetralla - Urne aperte ...