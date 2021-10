Comunali, affluenza al rallentatore: alle 19 ha votato il 34,4% degli elettori. In Calabria ai seggi solo uno su 5 (Di domenica 3 ottobre 2021) Prosegue a rilento il voto nei Comuni chiamati alle urne: alle 19 ha votato poco più del 34 per cento degli aventi diritto. alle precedenti elezioni amministrative del 2016 la partecipazione alla stessa ora era molto più alta, poco sopra il 48 per cento. Ci sono due differenze che possono influire su questo dato: da una parte cinque anni fa si votò in un solo giorno (con urne chiuse alle 22) quindi il confronto sarà pienamente attendibile solo con il dato finale; dall’altra parte c’è la novità del voto in autunno, che ha pochissimi precedenti (tra questi la Regionali del 2020 e anche in quel caso il motivo fu la situazione della pandemia). Ad ogni modo il dato della scarsa partecipazione sembra confermato anche dal voto per la Regione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 ottobre 2021) Prosegue a rilento il voto nei Comuni chiamatiurne:19 hapoco più del 34 per centoaventi diritto.precedenti elezioni amministrative del 2016 la partecipazione alla stessa ora era molto più alta, poco sopra il 48 per cento. Ci sono due differenze che possono influire su questo dato: da una parte cinque anni fa si votò in ungiorno (con urne chiuse22) quindi il confronto sarà pienamente attendibilecon il dato finale; dall’altra parte c’è la novità del voto in autunno, che ha pochissimi precedenti (tra questi la Regionali del 2020 e anche in quel caso il motivo fu la situazione della pandemia). Ad ogni modo il dato della scarsa partecipazione sembra confermato anche dal voto per la Regione ...

