Comunali a Roma | i candidati sindaco ai seggi tra flash | battute e scongiuri – I video

(Di domenica 3 ottobre 2021) Le elezioniSono 2.359.250 gli elettorini chiamati alle urne per le elezioniper eleggere il nuovodella Capitale. La sfida capitolina si sta svolgendo con alcuni intoppi, a causa del caos registrato in alcuni: schede elettorali e registri inviate neisbagliati, elenchi elettorali assenti, presidenti dio e scrutatori fantasma. Disguidi organizzativi che hanno causato ritardi nella comunicazione dei dati dell’affluenza, arrivati con più di un’ora di ritardo rispetto a tutte le altre principali città italiane in cui si sta votando per il rinnovo delle amministrazioni. Il voto di Virginia Raggi La sindaca uscente Virginia Raggi ha votato nelo ...

Advertising

you_trend : Comunali a #Roma: ecco la mappa per municipio della differenza tra l’affluenza delle 19 di oggi e quella delle 19 d… - you_trend : Affluenza ore 19 a #Roma (dato definitivo): 29,5% Ore 19 comunali 2016 (voto su un solo giorno): 39,4% Ore 19 refe… - fattoquotidiano : GLI IMPRESENTABILI La commissione parlamentare Antimafia presieduta da Nicola Morra ha pubblicato la lista dei can… - paolo_r_2012 : RT @paolo_r_2012: Caos elezioni a Roma: schede sbagliate in diversi municipi - arianna20032000 : RT @Bruno81532536: Comunali, #Ferilli: '#Raggi ha spezzato il rapporto tra politica e affari. Gestire Roma è un'impresa' -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Roma

... è sotto i riflettori della politica nazionale, che su città comee Napoli si gioca alleanze ... Elezioni2021: alle 12 l'affluenza. Urne aperte per scegliere i sindaci Come si vota: ...Da segnalare l'affluenza sotto la media per il primo turno dellea Torino (29,29%), Milano (31,02%),(29,5%) e Napoli (25,44%), mentre a Bologna ha votato il 29,25%. In Calabria, dove ...Le elezioni per eleggere il nuovo primo cittadino della Capitale continuano. Se l’affluenza registrata dal Viminale, durante la mattinata, arriva al 12,08% adesso la situazione sembra essere “leggerme ...Alle ore 19 ha votato il 29,5% alle elezioni amministrative di Roma. Nella precedente tornata, 5 giugno 2016, quando però si votava in un solo giorno l'affluenza era stata del 39,4%. (ANSA). (ANSA) ...