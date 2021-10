Compleanno Ibrahimovic | regalo speciale da parte del Milan | i dettagli

(Di domenica 3 ottobre 2021)ha ricevuto undadelper il suo: una bottiglia di vino rosso imbottigliata nel 1981 Zlatancompie oggi 40 anni e tutto ilha voluto celebrare il proprio campione svedese. Oltre ad una bellissima torta celebrativa, la società rossonera ha regalato al suo campione una bottiglia di vino rosso imbottigliata nel 1981. DEDICA– Bellissima la dedica dei rossoneri: «Caro Zlatan, una volta ci hai detto di essere come il vino rosso. Per festeggiarti nel giorno del tuoti regaliamo questa bottiglia. È stata imbottigliata quando sei nato. È come te, più passano gli anni e più migliora». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Nel giorno del suo 40°, Zlatanha rilasciato una lunga intervista ai canali del Milan: ' Mi sento ancora il più forte di tutti . In questo momento voglio giocare il più possibile, portare risultati e ...Quando non sarà più così, smetterò ": lo dice Zlatanin una lunga intervista realizzata dal Milan in occasione del suo 40°. " Il secondo step dipenderà dalla disponibilità dal ...Lo svedese ha deciso di non badare a spese per il suo 40simo compleanno. Sui social ha poi mostrato la sua nuova auto da 430mila euro.Intervistato dai canali tematici del Milan, Zlatan Ibrahimovic si è raccontato così nel giorno del suo 40° compleanno: "Oggi.