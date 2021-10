Ciclismo | Tre Valli Varesine 2021 | percorso e altimetria

(Di domenica 3 ottobre 2021) Ile l’della 100^ edizione della Tre, prova del Trittico Lombardo che quest’anno propone 196 chilometri da Busto Arsizio a Varese. Una corsa che si preannuncia davvero da non perdere, con alcuni big al via del calibro di Vincenzo Nibali, Tadej Pogacar, Diego Ulissi e tanti altri. Saranno addirittura tre i circuiti che caratterizzeranno la Tre, che presumibilmente si deciderà sulle strade dei Mondiali di Varese 2008. TRE: DATA, ORARI, TV E STREAMING In avvio i corridori affronteranno due giri del circuito cittadino di Busto Arsizio, a cui seguirà un tratto in linea piuttosto mosso per arrivare a Varese. Qui il gruppo entrerà nel circuito di 12,9 km da ripetere 8 ...

specialized_it : ??Parigi-Roubaix epica, trionfa Colbrelli. Che vittoria nel fango!?? 'Sonny Colbrelli ha vinto la Parigi-Roubaix! L'… - TgrRaiTrentino : Trionfo Colbrelli, dopo l'Europeo di Trento vince anche la Parigi-Roubaix. Tre settimane dopo il successo sul tragu… - stefanozana : RT @biciPRO1: Mentre la @Paris_Roubaix entra nel vivo, sguardo a un'altra illustre e gloriosa... vecchietta del ciclismo italiano: la Tre V… - biciPRO1 : Mentre la @Paris_Roubaix entra nel vivo, sguardo a un'altra illustre e gloriosa... vecchietta del ciclismo italiano… - MontiFrancy82 : #ciclismo : Le #TreValliVaresine numero 100 avrà tra le proprie fila anche l'australiano #RichiePorte -

... invece, la Conad Alsenese ha superato 3 - 2 in rimonta l'Enercom Fimi (sconfitta ieri inset ... All.: Mazzola Precedente Tris di piazzamenti a Cadorago per ilgiovanile VO2 Team Pink La ...Tris di piazzamenti per ilgiovanile VO2 Team Pink, protagonista oggi (domenica) a Cadorago, in provincia di Como, con ... reduce dall'esperienza internazionale in pista allaGiorni di ...Ciclismo, l'altimetria e il percorso della Tre Valli Varesine 2021: il dettaglio delle salite e del circuito di Varese ...Francesco Moser, tre volte vincitore della Parigi-Roubaix (1978, 1979, 1980), ha seguito la gara in tv e ha avuto i brividi. "Mi è sembrato di tornare indietro nel tempo, di rivedere la mia vittoria ...