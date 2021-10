Ciclismo | Sonny Colbrelli trionfa alla Parigi-Roubaix

(Di domenica 3 ottobre 2021)nella, il bresciano del team Bahrain Victorious si impone in volata davanti a Veermersch e Van der Poel. L’azzurro ha vinto la classica in linea di 258 km, 55 dei quali sul pave’, portando un italiano al successo dopo tanti anni, l’ultima vittoria risaliva al 1999. Ai piedi del podio un altro azzurro, Gianni Moscon, protagonista di una lunga fuga ma penalizzato da una foratura e una caduta.campione europeo e italiano nel 2021, riporta l’Italia al successo nella classica in linea dopo Andrea Tafi 22 anni fa. “Per me è un sogno, una leggenda, ma ero al limite”. Felice ma provato dopo la vittoria nellaha commentato così il successo nella classica del Nord...

Colbrelli corona una stagione fantastica vincendo la sua prima classica monumento in carriera, la arigi - Roubaix. Un trionfo che corona una stagione davvero trionfale per ilitaliano e ...Vittoria epica diColbrelli , forte corridore bresciano, nell'inconsueta edizione autunnale della Parigi - Roubaix , una delle cinque 'classiche monumento' delmondiale. Gara di solito disputata in ...VIDEO - Ciclismo, gli highlights della Parigi-Roubaix 2021: il trionfo di Sonny Colbrelli, impresa italiana. Quarto uno sfortunato Moscon.L'hanno ribattezzata "Inferno del nord", e oggi come non mai il motivo di tale soprannome è chiaro a tutti. La 118esima edizione della Parigi-Roubaix entra di diritto nella storia del ciclismo mondial ...