Ciclismo | Roubaix femminile | frattura per Van Vleuten

Advertising

Agenzia_Ansa : Ciclismo: l'azzurro Sonny Colbrelli trionfa nel fango alla Parigi-Roubaix. L'ultimo italiano a vincere nella classi… - fanpage : Un grandissimo #Colbrelli ci fa salire (nuovamente) sul tetto d'Europa! ?????? - VVezzali : Un’altra grande domenica azzurra. Uno straordinario @sonnycolbrelli alla Parigi-Roubaix sigla un’impresa storica.… - carlito73 : Ha fatto 'una cosa' fuori dai canoni del ciclismo... perché tutta questa Roubaix è stata fuori dal ciclismo!!! Da f… - cafifal : Sonny Colbrelli, la magia continua: sua anche la Parigi-Roubaix -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Roubaix

Bologna, 3 ottobre 2021 " Si chiude la stagione 2021 per Annemiek van Vleuten . La campionessa olandese è caduta durante la Parigi -femminile riportando una frattura all'osso pubico. Van Vleuten tornerà nel 2022, ma era in testa al Ranking mondiale Uci davanti a Elisa Longo Borghini con ancora due eventi da disputare, che ...L'Italia non vinceva alladal 1999. Sarà ricordata come un'edizione epica della Regina delle Classiche - cancellata nel 2019 e slittata da aprile a ottobre a causa della pandemia - perfino di ...Bologna, 3 ottobre 2021 – Si chiude la stagione 2021 per Annemiek van Vleuten. La campionessa olandese è caduta durante la Parigi-Roubaix femminile riportando una frattura allo ...Alla sua prima partecipazione, l'azzurro Sonny Colbrelli (BahrainVictorious), di Desenzano del Garda, vince la 118ma edizione della Parigi-Roubaix, classica in linea di 258 km (55 dei quali sul pavè).