Ciclismo | il palmares di Sonny Colbrelli L’ascesa del gregario che diventa campione

(Di domenica 3 ottobre 2021) L’hanno ribattezzata “Inferno del nord”, e oggi come non mai il motivo di tale soprannome è chiaro a tutti. La 118esima edizione della Parigi-Roubaix entra di diritto nella storia delmondiale e verrà ricordata come una delle corse più avvincenti di sempre tra cadute, pioggia, fango e settori di pavè a dir poco proibitivi. 257,7 km intrisi di sofferenza su un percorso a tratti impraticabile alla fine hanno premiato con infinito merito uno splendido, autore di una rincorsa lunghissima assieme a Mathieu Van der Poel per raggiungere e superare uno ad uno i fuggitivi della prima ora. L’Italia torna dunque al successo nella Regina delle classiche dopo 22 anni, e il capitano della Bahrain-Victorious pone il sigillo su una stagione irripetibile e piena di soddisfazioni impronosticabili solo qualche mese fa. Il ...

Vincenzo Nibali ha vinto il Giro di Sicilia 2021. Lo Squalo è tornato al successo dopo addirittura 797 giorni di digiuno: la sua ultima affermazione risaliva al 27 luglio 2019 in occasione della vente ... È scattata oggi la corsa di Rcs Sport/Gazzetta: a Licata l'arrivo della prima tappa dopo 179 km. Quattro tappe, conclusione venerdì a Mascali alle pendici del vulcano. Al via 138 corridori di 20 squad ...