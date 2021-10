Ciclismo: agli Europei su pista élite, gli ori olimpici Consonni e Lamon (Di domenica 3 ottobre 2021) I Campionati Europei su pista elite, in programma due mesi dopo i Giochi olimpici di Tokyo al Tissot Velodrome di Grenchen (Svizzera), potranno contare sulla partecipazione di quasi tutti i migliori protagonisti continentali. Si tratta del penultimo appuntamento internazionale di peso prima del gran finale, rappresentato dai Campionati del Mondo pista a fine ottobre a Roubaix. I migliori pistard del panorama europeo saranno quindi chiamati ad essere protagonisti durante queste cinque giornate di gare, che rappresentano uno dei primi importanti confronti post olimpici. Tra i 306 iscritti in rappresentanza di 26 nazioni figurano diverse medaglie d’oro di Tokyo. Per quanto riguarda l’Italia non saranno della partita Filippo Ganna (leggi qui) e la neocampionessa del mondo ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 3 ottobre 2021) I Campionatisuelite, in programma due mesi dopo i Giochidi Tokyo al Tissot Velodrome di Grenchen (Svizzera), potranno contare sulla partecipazione di quasi tutti i migliori protagonisti continentali. Si tratta del penultimo appuntamento internazionale di peso prima del gran finale, rappresentato dai Campionati del Mondoa fine ottobre a Roubaix. I migliorird del panorama europeo saranno quindi chiamati ad essere protagonisti durante queste cinque giornate di gare, che rappresentano uno dei primi importanti confronti post. Tra i 306 iscritti in rappresentanza di 26 nazioni figurano diverse mede d’oro di Tokyo. Per quanto riguarda l’Italia non saranno della partita Filippo Ganna (leggi qui) e la neocampionessa del mondo ...

