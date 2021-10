Chiusa inchiesta in Francia, dal 1950 circa 3mila preti pedofili (Di domenica 3 ottobre 2021) Migliaia di pedofili operano all’interno della Chiesa cattolica francese dal 1950, lo ha detto Jean-Marc Sauve, capo di una commissione indipendente che indaga sullo scandalo subito prima della pubblicazione del suo rapporto. L’inchiesta della commissione ha scoperto tra 2.900 e 3.200 preti pedofili o altri membri della chiesa, ha detto Sauve, aggiungendo che si tratta di “una stima minima”.Il rapporto della commissione sarà pubblicato martedì dopo due anni e mezzo di ricerche basate sugli archivi della chiesa, dei tribunali e della polizia, così come le interviste con i testimoni. Il rapporto, che secondo Sauve consta di 2.500 pagine, cercherà di quantificare sia il numero dei pedofili che quello delle loro vittime. Esaminerà anche “i meccanismi, in particolare istituzionali e ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 3 ottobre 2021) Migliaia dioperano all’interno della Chiesa cattolica francese dal, lo ha detto Jean-Marc Sauve, capo di una commissione indipendente che indaga sullo scandalo subito prima della pubblicazione del suo rapporto. L’della commissione ha scoperto tra 2.900 e 3.200o altri membri della chiesa, ha detto Sauve, aggiungendo che si tratta di “una stima minima”.Il rapporto della commissione sarà pubblicato martedì dopo due anni e mezzo di ricerche basate sugli archivi della chiesa, dei tribunali e della polizia, così come le interviste con i testimoni. Il rapporto, che secondo Sauve consta di 2.500 pagine, cercherà di quantificare sia il numero deiche quello delle loro vittime. Esaminerà anche “i meccanismi, in particolare istituzionali e ...

