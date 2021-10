Chi vuole un esercito europeo? La risposta degli Stati Membri (Di domenica 3 ottobre 2021) Che l’Europa possa raggiungere di comune accordo una proposta valida per la creazione di un esercito europeo che soddisfi tutti e ventisette i paesi Membri è più un tema da proporre durante interviste e conferenze, quando non si ha più nulla da dire, che non una realtà. L’Europa, per storia e tradizione dei paesi che la compongono, non potrebbe essere più diversa di quanto sia oggi, e questo non è per forza un male. È un dato di fatto che si sono accomunati Stati centenari e potenti, come la Francia e l’Olanda, a nazioni “rinate” solo qualche decennio fa, dopo la dissoluzione del blocco sovietico, con un gap economico ed amministrativo da colmare nei confronti dei primi, e dell’Europa stessa, non indifferente. È proprio per questo che pensare ad una difesa sovranazionale ci pone di fronte ad una serie di interrogativi: ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 3 ottobre 2021) Che l’Europa possa raggiungere di comune accordo una proposta valida per la creazione di unche soddisfi tutti e ventisette i paesiè più un tema da proporre durante interviste e conferenze, quando non si ha più nulla da dire, che non una realtà. L’Europa, per storia e tradizione dei paesi che la compongono, non potrebbe essere più diversa di quanto sia oggi, e questo non è per forza un male. È un dato di fatto che si sono accomunaticentenari e potenti, come la Francia e l’Olanda, a nazioni “rinate” solo qualche decennio fa, dopo la dissoluzione del blocco sovietico, con un gap economico ed amministrativo da colmare nei confronti dei primi, e dell’Europa stessa, non indifferente. È proprio per questo che pensare ad una difesa sovranazionale ci pone di fronte ad una serie di interrogativi: ...

Advertising

fattoquotidiano : LE FOTO RIDICOLE Come è possibile che un uomo generoso come Silvio Berlusconi non abbia intorno nessuno che gli di… - FBiasin : 6-3 6-4 a #Monfils: #Sinner concede il bis a Sofia. #Sinner, a 20 anni, concede i bis. Alla faccia di chi gli vuol… - GassmanGassmann : Ma davvero, ed ho tanti amici conservatori da sempre, che amo e rispetto, chi vota a destra oggi, vuole questa dest… - flavxlou : RT @91tslvr: oooo voglio fare un group chat che non muoia tra due giorni chi vuole starci?? - valexstan : RT @nenhemsworth: chi vuole essere taggato? ???????? -