Chi era Dan Petrescu, il miliardario pilota dell’aereo precipitato a Milano (Di domenica 3 ottobre 2021) Il pilota dell’aereo precipitato oggi, domenica 3 ottobre 2021, a Milano era Dan Petrescu, uno degli uomini più ricchi della Romania. L’uomo era diretto a Olbia ma si è schiantato contro una palazzina a San Donato Milanese. Aveva 68 anni, doppia cittadinanza tedesca e romena, ed era uno dei principali investitori nel settore immobiliare del suo paese. Tra le vittime suo figlio di 30 anni, Dan Stefan Petrescu, indicato inizialmente alla guida dell’aereo, nato a Monaco di Baviera e anche lui con doppia cittadinanza, e sua moglie, di 65 anni, nata in Romania con cittadinanza francese. Con loro altre 5 persone ancora da identificare, compreso il bambino probabilmente di pochi anni.. Petrescu è proprietario di una grande quantità di edifici che ha ceduto ... Leggi su tpi (Di domenica 3 ottobre 2021) Iloggi, domenica 3 ottobre 2021, aera Dan, uno degli uomini più ricchi della Romania. L’uomo era diretto a Olbia ma si è schiantato contro una palazzina a San Donato Milanese. Aveva 68 anni, doppia cittadinanza tedesca e romena, ed era uno dei principali investitori nel settore immobiliare del suo paese. Tra le vittime suo figlio di 30 anni, Dan Stefan, indicato inizialmente alla guida, nato a Monaco di Baviera e anche lui con doppia cittadinanza, e sua moglie, di 65 anni, nata in Romania con cittadinanza francese. Con loro altre 5 persone ancora da identificare, compreso il bambino probabilmente di pochi anni..è proprietario di una grande quantità di edifici che ha ceduto ...

